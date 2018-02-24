ОІ-2018: біатлоніст збірної України визнав провальним виступ у сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Біатлоніст збірної України Сергій Семенов дав оцінку своєї крайньої гонки на Олімпіаді в Пхьончхані та підбив підсумки своїх виступів у нинішньому сезоні, повідомляє УНН з посиланням на UA:Біатлон.
"Ноги зовсім не несуть. Немає цьому виправдання, я не можу його відшукати. Лижі їхали добре, просто мій функціональний стан вкрай поганий. Ми пробували з тренерами різні варіанти, щоб покращити хід. Як бачите, прогресу як такого немає", – сказав український біатлоніст.
Також спортсмен додав: "я дуже засмучений нашими результатами, усе було зроблено для нашої належної підготовки. Особисто мені дуже образливо за провалений сезон".
Варто відзначити, що Семенов виступав на другому етапі естафети від України. Якщо першу стрільбу біатлоніст відстріляв без додаткових патронів, то на "стійці" українець використав усі три запасні патрони, втративши багато часу.
Як повідомляв УНН, чоловіча збірна України з біатлону посіла 9-те місце в естафеті.