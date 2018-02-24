ОИ-2018: биатлонист сборной Украины признал провальным выступление в сезоне

“Ноги совсем не несут. Нет этому оправдания, я не могу его найти. Лыжи ехали хорошо, просто мое функциональное состояние крайне плохое. Мы пробовали с тренерами различные варианты, чтобы улучшить ход. Как видите, прогресса как такового нет”, — сказал украинский биатлонист.

Также спортсмен добавил: “я очень расстроен нашими результатами, все было сделано для нашей необходимой подготовки. Лично мне очень обидно за проваленный сезон”.

Стоит отметить, что Семенов выступал на втором этапе эстафеты от Украины. Если первую стрельбу биатлонист отстрелял без дополнительных патронов, то на “стойке” украинец использовал все три запасных патрона, потеряв много времени.

Как сообщал УНН, мужская сборная Украины по биатлону заняла 9-е место в эстафете.