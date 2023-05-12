Оголошено порядок виступів учасників у гранд-фіналі Євробачення-2023

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Київ • УНН

 • 1579394 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Відбулося жеребкування, яке визначило порядок виступів учасників у фіналі у гранд-фіналі Євробачення-2023. Український гурт TVORCHI виступатиме під номером 19, пише УНН з посиланням на Telegram "Євробачення Україна".

Деталі

У завершальному етапі конкурсу свої номери покажуть представники 26 країн, серед них й Україна. Згідно з таблицею, опублікованою на сторінці в Telegram "Євробачення Україна", відкриє гранд-фінал представник Австрії - дует Teya & Salena. Українький гурт TVORCHI виступатиме під номером 19. Завершальним стане виступ Mae Muller – конкурсантки з Британії – країни, яка цьогоріч приймає конкурс від імені України.

  • Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
  • Португалія: Mimicat - Ai Coraçao;
  • Швейцарія: Remo Forrer - Watergun;
  • Польща: Blanka – Solo;
  • Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava;
  • Франція: La Zarra - Évidemment;
  • Кіпр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;
  • Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;
  • Швеція: Loreen - Tattoo;
  • Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje;
  • Італія: Marco Mengoni - Due vite;
  • Естонія: Alika - Bridges;
  • Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha;
  • Чехія: Vesna - My Sister's Crown;
  • Австралія: Voyager - Promise;
  • Бельгія: Gustaph – Because Of You;
  • Вірменія: Brunette - Future Lover;
  • Молдова: Паша Парфені - Soarele si Luna;
  • Україна: TVORCHI – Heart Of Steel;
  • Норвегія: Alessandra – Queen of Kings;
  • Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
  • Литва: Monika Linkyte - Stay;
  • Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn;
  • Словенія: Joker Out – Carpe Diem;
  • Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!;
  • Велика Британія: Mae Muller - I Wrote A Song

    • Гранд-фінал Євробачення-2023 відбудеться, 13 травня, глядачі та журі музичного конкурсу оберуть переможця.

    У суботу в Ліверпулі виступлять українські зірки, переможці минулорічного конкурсу Kalush Orchestra, гурт Go_A, співачка і переможниця шоу 2016 року Jamala, виконавці Тіна Кароль та Вірка Сердючка.

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