Оголошено порядок виступів учасників у гранд-фіналі Євробачення-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Відбулося жеребкування, яке визначило порядок виступів учасників у фіналі у гранд-фіналі Євробачення-2023. Український гурт TVORCHI виступатиме під номером 19, пише УНН з посиланням на Telegram "Євробачення Україна".
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У завершальному етапі конкурсу свої номери покажуть представники 26 країн, серед них й Україна. Згідно з таблицею, опублікованою на сторінці в Telegram "Євробачення Україна", відкриє гранд-фінал представник Австрії - дует Teya & Salena. Українький гурт TVORCHI виступатиме під номером 19. Завершальним стане виступ Mae Muller – конкурсантки з Британії – країни, яка цьогоріч приймає конкурс від імені України.
Гранд-фінал Євробачення-2023 відбудеться, 13 травня, глядачі та журі музичного конкурсу оберуть переможця.
У суботу в Ліверпулі виступлять українські зірки, переможці минулорічного конкурсу Kalush Orchestra, гурт Go_A, співачка і переможниця шоу 2016 року Jamala, виконавці Тіна Кароль та Вірка Сердючка.