Объявлен порядок выступлений участников в гранд-финале Евровидения-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений участников в финале в гранд-финале Евровидения-2023. Украинская группа TVORCHI будет выступать под номером 19, пишет УНН со ссылкой на Telegram "Евровидение Украина".
Детали
В завершающем этапе конкурса свои номера покажут представители 26 стран, среди них и Украина. Согласно таблице, опубликованной на странице в Telegram "Евровидение Украина", откроет гранд-финал представитель Австрии - дуэт Teya & Salena. Украинская группа TVORCHI будет выступать под номером 19. Завершающим станет выступление Mae Muller - конкурсантки из Британии - страны, которая в этом году принимает конкурс от имени Украины.
Гранд-финал Евровидения-2023 состоится, 13 мая, зрители и жюри музыкального конкурса выберут победителя.
В субботу в Ливерпуле выступят украинские звезды, победители прошлогоднего конкурса Kalush Orchestra, группа Go_A, певица и победительница шоу 2016 года Jamala, исполнители Тина Кароль и Верка Сердючка.