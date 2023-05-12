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Объявлен порядок выступлений участников в гранд-финале Евровидения-2023

Киев • УНН

 • 1579393 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений участников в финале в гранд-финале Евровидения-2023. Украинская группа TVORCHI будет выступать под номером 19, пишет УНН со ссылкой на Telegram "Евровидение Украина".

Детали

В завершающем этапе конкурса свои номера покажут представители 26 стран, среди них и Украина. Согласно таблице, опубликованной на странице в Telegram "Евровидение Украина", откроет гранд-финал представитель Австрии - дуэт Teya & Salena. Украинская группа TVORCHI будет выступать под номером 19. Завершающим станет выступление Mae Muller - конкурсантки из Британии - страны, которая в этом году принимает конкурс от имени Украины.

  • Австрия: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?
  • Португалия: Mimicat - Ai Coraçao;
  • Швейцария: Remo Forrer - Watergun;
  • Польша: Blanka - Solo;
  • Сербия: Luke Black - Samo Mi Se Spava;
  • Франция: La Zarra - Évidemment;
  • Кипр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;
  • Испания: Blanca Paloma - Eaea;
  • Швеция: Loreen - Tattoo;
  • Албания: Albina & Familja Kelmendi - Duje;
  • Италия: Marco Mengoni - Due vite;
  • Эстония: Alika - Bridges;
  • Финляндия: Käärijä - Cha Cha Cha;
  • Чехия: Vesna - My Sister's Crown;
  • Австралия: Voyager - Promise;
  • Бельгия: Gustaph - Because Of You;
  • Армения: Brunette - Future Lover;
  • Молдова: Паша Парфени - Soarele si Luna;
  • Украина: TVORCHI - Heart Of Steel;
  • Норвегия: Alessandra - Queen of Kings;
  • Германия: Lord Of The Lost - Blood & Glitter;
  • Литва: Monika Linkyte - Stay;
  • Израиль: Noa Kirel - Unicorn;
  • Словения: Joker Out - Carpe Diem;
  • Хорватия: Let 3 - Mama ŠČ!
  • Великобритания: Mae Muller - I Wrote A Song

    • Гранд-финал Евровидения-2023 состоится, 13 мая, зрители и жюри музыкального конкурса выберут победителя.

    В субботу в Ливерпуле выступят украинские звезды, победители прошлогоднего конкурса Kalush Orchestra, группа Go_A, певица и победительница шоу 2016 года Jamala, исполнители Тина Кароль и Верка Сердючка.

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