Объявлен порядок выступлений участников в гранд-финале Евровидения-2023

Детали

В завершающем этапе конкурса свои номера покажут представители 26 стран, среди них и Украина. Согласно таблице, опубликованной на странице в Telegram "Евровидение Украина", откроет гранд-финал представитель Австрии - дуэт Teya & Salena. Украинская группа TVORCHI будет выступать под номером 19. Завершающим станет выступление Mae Muller - конкурсантки из Британии - страны, которая в этом году принимает конкурс от имени Украины.

Австрия: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

Португалия: Mimicat - Ai Coraçao;

Швейцария: Remo Forrer - Watergun;

Польша: Blanka - Solo;

Сербия: Luke Black - Samo Mi Se Spava;

Франция: La Zarra - Évidemment;

Кипр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;

Испания: Blanca Paloma - Eaea;

Швеция: Loreen - Tattoo;

Албания: Albina & Familja Kelmendi - Duje;

Италия: Marco Mengoni - Due vite;

Эстония: Alika - Bridges;

Финляндия: Käärijä - Cha Cha Cha;

Чехия: Vesna - My Sister's Crown;

Австралия: Voyager - Promise;

Бельгия: Gustaph - Because Of You;

Армения: Brunette - Future Lover;

Молдова: Паша Парфени - Soarele si Luna;

Украина: TVORCHI - Heart Of Steel;

Норвегия: Alessandra - Queen of Kings;

Германия: Lord Of The Lost - Blood & Glitter;

Литва: Monika Linkyte - Stay;

Израиль: Noa Kirel - Unicorn;

Словения: Joker Out - Carpe Diem;

Хорватия: Let 3 - Mama ŠČ!

Великобритания: Mae Muller - I Wrote A Song

Гранд-финал Евровидения-2023 состоится, 13 мая, зрители и жюри музыкального конкурса выберут победителя.

В субботу в Ливерпуле выступят украинские звезды, победители прошлогоднего конкурса Kalush Orchestra, группа Go_A, певица и победительница шоу 2016 года Jamala, исполнители Тина Кароль и Верка Сердючка.