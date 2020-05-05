Оголошено переможців Пулітцерівської премії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У США назвали лауреатів Пулітцерівської премії 2020 року. Серед переможців - матеріал про втручання Росії в життя і політику інших країн, в тому числі України. Список лауреатів премії опублікували на офіційному сайті, передає УНН.
Так, газета Anchorage Daily News отримала Пулітцерівську премію в найбільш престижній номінації "За служіння суспільству" за спільні журналістські розслідування з виданням ProPublica про роботу поліцейських на Алясці.
Відзначимо, що нагороду отримала газета The New York Times в номінації "Міжнародний репортаж" за матеріал про ймовірне втручання Росії в справи інших країн, зокрема Африки, Європи, а також Сирії. Кращим журналістським розслідуванням визнана серія публікацій NYT про таксистів міста.
Агентство Reuters отримало нагороду "Новинна фотографія" за висвітлення протестних акцій в Гонконзі в 2019 році.
Нагороду за краще "Художнє фото" отримало агентство Associated Press за історію з Кашміру.
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Також Пулітцерівську премію отримав роман Колсона Вайтхеда "Хлопці з Нікелевої академії".
Нагороду в області поезії отримав Джеріко Браун за збірку віршів "Традиція".
У той час як найкращим драматичним твором визнали мюзикл Майкла Джексона "Дивна петля".
Додамо, що Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. З 1917 року премія вручається щорічно в перший понеділок травня опікунами Колумбійського університету в Нью-Йорку. Розмір премії - 10 тисяч доларів. З 2017 року розмір премії зріс до 15 тисяч доларів.
Нагадаємо, що в 2019 році Пулітцерівська премія в галузі журналістики присуджено журналістам газети The New York Times за серію матеріалів, що стосуються розслідування ймовірних фінансових махінацій з боку президента США Дональда Трампа.