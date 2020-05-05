Объявлены победители Пулитцеровской премии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии 2020 года. Среди победителей - материал о вмешательстве России в жизнь и политику других стран, в том числе Украины. Список лауреатов премии опубликовали на официальном сайте, передает УНН.
Так, газета Anchorage Daily News получила Пулитцеровскую премию в наиболее престижной номинации "За служение обществу" за совместные журналистские расследования с изданием ProPublica о работе полицейских на Аляске.
Отметим, что награду получила газета The New York Times в номинации "Международный репортаж" за материал о вероятном вмешательстве России в дела других стран, в частности Африки, Европы, а также Сирии. Лучшим журналистским расследованием признана серия публикаций NYT о таксистах города.
Агентство Reuters получило награду "Новостная фотография" за освещение протестных акций в Гонконге в 2019 году.
Награду за лучшее "Художественное фото" получило агентство Associated Press за историю из Кашмира.
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Также Пулитцеровскую премию получил роман Колсона Уайтхеда "Парни из Никелевой академии".
Награду в области поэзии получил Джерико Браун за сборник стихов "Традиция".
В то время как лучшим драматическим произведением признали мюзикл Майкла Джексона "Странная петля".
Добавим, что Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основанная издателем Джозефом Пулитцером. С 1917 года премия вручается ежегодно в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке. Размер премии — 10 тысяч долларов. С 2017 года размер премии вырос до 15 тысяч долларов.
Напомним, что в 2019 году Пулитцеровская премия в области журналистики присуждена журналистам газеты The New York Times за серию материалов, касающихся расследования предполагаемых финансовых махинаций со стороны президента США Дональда Трампа.