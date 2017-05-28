Оголошені переможці Каннського фестивалю-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Володарем "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю-2017 стала стрічка "Квадрат" режисера Рубена Естлунда. Про це повідомляє УНН з посиланням на тwitter кінофестивалю.
Інші нагороди розподілилися таким чином:
Гран-прі: "120 ударів в хвилину" Робен Кампайо.
Приз журі: "Нелюбов" Андрій Звягінцев.
Кращий режисер: Софія Коппола (фільм "Роковий соблазн").
Кращий актор: Хоакін Фенікс (фільм "Ти ніколи тут не був").
Краща актриса: Діане Крюгер (фільм "З нізвідки").
Кращий сценарій: "Убивство священного оленя" Йоргоса Лантімоса і "Ти ніколи тут не був" Лінн Ремсі.
Відомо, що в рамках 70-го ювілейного Каннського міжнародного кінофестивалю, що проходив з 17 по 28 травня на Лазурному березі Франції, за перемогу змагалися 19 фільмів, у тому числі робота українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна"
Зазначимо, що головою журі цього року був іспанський режисер Педро Альмодовар, ведучою церемоній відкриття і закриття стала італійська актриса Моніка Беллуччі. Крім того, в журі фестивалю увійшли американська акторка Джессіка Честейн, німецький режисер Марен Аде, китайська акторка Фань Бінбін, французька акторка Аньєс Жауі, корейський режисер Пак Чхан Ук, американський актор Уілл Сміт, італійський режисер Паоло Соррентіно та французький композитор Габріель Яред. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 70-му Каннському міжнародному кінофестивалі відбувся прем'єрний показ військової драми литовського режисера Шарунаса Бартаса "Іній" з Ванессою Параді.
Нагадаємо, фільм російського режисера Кантемира Балагова "Тіснота" удостоєний премії Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI. Таке рішення оголосив у суботу журі премії на чолі з американським кінокритиком Алісою Саймон.