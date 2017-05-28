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Объявлены победители Каннского фестиваля-2017

Киев • УНН

 • 13108 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля-2017 стала лента "Квадрат" режиссера Рубена Эстлунд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тwitter кинофестиваля.

Объявлены победители Каннского фестиваля-2017

Другие награды распределились следующим образом:

Гран-при: "120 ударов в минуту" Робен Кампайо.

Приз жюри: "Нелюбовь" Андрей Звягинцев.

Лучший режиссер: София Коппола (фильм "Роковое соблазн»).

Лучший актер: Хоакин Феникс (фильм "Ты никогда здесь не был»).

Лучшая актриса: Диане Крюгер (фильм "Из ниоткуда»).

Лучший сценарий: "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса и "Ты никогда здесь не был" Линн Рэмси.

Известно, что в рамках 70-го юбилейного Каннского международного кинофестиваля, который проходил с 17 по 28 мая на Лазурном берегу Франции, за победу соревновались 19 фильмов, в том числе работа украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая"

Отметим, что председателем жюри в этом году был испанский режиссер Педро Альмодовар, ведущей церемоний открытия и закрытия стала итальянская актриса Моника Беллуччи. Кроме того, в жюри фестиваля вошли американская актриса Джессика Честейн, немецкий режиссер Марен Аде, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, корейский режиссер Пак Чхан Ук, американский актер Уилл Смит, итальянский режиссер Паоло Соррентино и французский композитор Габриэль Яред. Напомним, ранее сообщалось, что на 70-м Каннском международном кинофестивале состоялся премьерный показ военной драмы литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней" с Ванессой Паради.

Напомним, фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Теснота" удостоен премии Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Такое решение огласил в субботу жюри премии во главе с американским кинокритиком Алисой Саймон.

 

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