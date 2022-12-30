Оголошена у розшук колаборантка з Херсона сама прийшла "з повинною"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Чиновниця-колаборантка з Херсона, яку було оголошено у розшук, сама прийшла «з повинною» до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
Цитата
«Колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку СБУ та ДБР оголосили у розшук за колабораційну діяльність, сама прийшла «з повинною» до правоохоронців», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що після захоплення міста вона підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації рф.
«Там її призначили очільницю «отдела кадров» у створеній агресором «исправительной колонии». На цій «посаді» агітувала місцевих жителів підтримати країну-агресора та приєднатися до лав каральної установи рашистів», - інформує СБУ.
Зазначається, що за це обіцяла «крісла» в окупаційному органі та лояльність російських загарбників.
«Співробітники СБУ задокументували злочинні дії колаборантки, повідомили їй про підозру та оголосили у розшук. Після звільнення Херсона фігурантка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - повідомляє СБУ.
Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.
Доповнення
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 24-річній дівчині за фактом колабораційної діяльності.