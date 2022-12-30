Объявленная в розыск коллаборантка из Херсона сама пришла "с повинной"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Чиновница-коллаборантка из Херсона, которая была объявлена в розыск, сама пришла «с повинной» в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
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«Бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона, которую СБУ и ГБР объявили в розыск за коллаборационную деятельность, сама пришла «с повинной» к правоохранителям», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что после захвата города она поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации рф.
«Там ее назначили главу «отдела кадров» в созданной агрессором «исправительной колонии». На этой «должности» агитировала местных жителей поддержать страну-агрессора и присоединиться к рядам карательного учреждения рашистов», - информирует СБУ.
Отмечается, что за это обещала «кресла» в оккупационном органе и лояльность российских захватчиков.
«Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия коллаборантки, сообщили ей о подозрении и объявили в розыск. После освобождения Херсона фигурантка, осознавая неотвратимость наказания, добровольно появилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей», - сообщает СБУ.
В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.
Дополнение
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 24-летней девушке по факту коллаборационной деятельности.