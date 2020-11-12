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Офшори Суркісів легалізували своє звернення в правоохоронні органи за допомогою НБУ - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. До Ради Національного банку України (НБУ) надійшло звернення шести англійських компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, які оскаржують технічну частину націоналізації ПриватБанку - bail-in і намагаються стягнути з держбанку 350 млн дол. Рада НБУ розглянула це звернення і відправила його в правоохоронні органи, передає УНН з посиланням на НВ Бізнес.

Йдеться про Camerin investments llp, Sunnex investments llp, Tamplemon investments llp, Berlini commercial llp, Lumil investments llp, Sofinam investments llp. Вони просили, щоб Рада НБУ втрутилась в питання нібито порушення їх прав.

"Компанії прозвучали, які права саме порушені навряд чи хтось зрозумів. Було очевидно, що це типова схема в стилі баришівського суду.

Суть одна - легалізувати звернення до відповідних органів. Причина, думаю, зрозуміла. І ще. Документи не надсилали. Голова ради озвучив інформацію з голосу. Скажу чесно, він взагалі міг цього не робити і сам міг відправити. Однак, як такого голосування за направлення тих заяв до органів або рішення, закріпленого документом, за який голосували, не було. Це виглядало приблизно так: до нас надійшли звернення, вони не за адресою, тому що це не наша компетенція, не заперечуєте, якщо їх перенаправити в компетентні органи, нехай вони розбираються. Ось так це було.

І ще. Це не вперше. Такі речі траплялися з 2016 року. Просто цей випадок став резонансним", - прокоментувало НВ Бізнес одне з джерел.

Засідання Ради НБУ відбулося 27 жовтня. За його підсумками Рада НБУ надіслала звернення компаній Суркісів в правоохоронні органи.

Нагадаємо, що схеми походження коштів на офшорах Суркісів досі залишаються нерозслідуваними.

Українські Національні Новини

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