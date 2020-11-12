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Оффшоры Суркисов легализовали своё обращение в правоохранительные органы с помощью НБУ - СМИ

Оффшоры Суркисов легализовали своё обращение в правоохранительные органы с помощью НБУ - СМИ

Киев  •  УНН

 • 15314 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Совет Национального банка Украины (НБУ) поступило обращение шести английских компаний, связанных с семьей Суркисов, которые оспаривают техническую часть национализации ПриватБанка — bail-in и пытаются взыскать с госбанка 350 млн дол. Совет НБУ рассмотрел данное обращение и отправил его в правоохранительные органы, передает УНН со ссылкой на НВ Бизнес.

Речь идет о Camerin investments llp, Sunnex investments llp, Tamplemon investments llp, Berlini commercial llp, Lumil investments llp, Sofinam investments llp. Они просили, чтобы Совет НБУ вмешался в вопрос якобы нарушения их прав.

"Компании прозвучали, какие права именно нарушены вряд ли кто-то понял. Было очевидно, что это типичная схема в стиле барышевского суда.

Суть одна — легализовать обращение в соответствующие органы. Причина, думаю понятна. И еще. Документы не рассылались. Председатель совета озвучил информацию с голоса. Скажу честно, он вообще мог этого не делать и сам мог отправить. Однако, как такого голосования за направление тех заявлений в органы или решения, закрепленного документом, за которое голосовали, не было. Это выглядело примерно так: к нам поступили обращения, они не по адресу, потому что это не наша компетенция, не возражаете, если их перенаправить в компетентные органы, пусть они разбираются. Вот так это было.

И еще. Это не первый раз. Такие вещи случались с 2016 года. Просто этот случай стал резонансным", - прокомментировал НВ Бизнес один из источников.

Заседание Совета НБУ состоялось 27 октября. По его итогам Совет НБУ отправил обращение компаний Суркисов в правоохранительные органы.

Напомним, что схемы происхождения средств на оффшорах Суркисов до сих пор остаются нерасследованными.

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