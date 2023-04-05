Офіційно: Зеленський з дружиною розпочали візит до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська розпочали офіційний візит до Польщі. Про це повідомив речник Глави держави Сергій Никифоров у Facebook, пише УНН.
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"Президент України та перша леді розпочали офіційний візит до Польщі. У програмі візиту Володимира Зеленського – зокрема, переговори з ррезидентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів", - зазначив він.
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Зі слів прессекретаря, Глава держави зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами та рятувальниками, а також із мерами прикордонних з Україною міст.
"Увечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою", - додав Нкикфоров.
Нагадаємо
Раніше сьогодні державний секретар канцелярії президента Польщі Анджея Дуди - керівник Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач повідомив, що Президент України Володимир Зеленський уже в Польщі.