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Офіційно: Зеленський з дружиною розпочали візит до Польщі

Офіційно: Зеленський з дружиною розпочали візит до Польщі

Київ • УНН

 • 943201 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська розпочали офіційний візит до Польщі. Про це повідомив речник Глави держави Сергій Никифоров у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Президент України та перша леді розпочали офіційний візит до Польщі. У програмі візиту Володимира Зеленського – зокрема, переговори з ррезидентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів", - зазначив він.

Деталі

Зі слів прессекретаря, Глава держави зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами та рятувальниками, а також із мерами прикордонних з Україною міст.

"Увечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою", - додав Нкикфоров.

Нагадаємо

Раніше сьогодні державний секретар канцелярії президента Польщі Анджея Дуди - керівник Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач повідомив, що Президент України Володимир Зеленський уже в Польщі.

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