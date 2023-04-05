Официально: Зеленский с супругой начали визит в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская начали официальный визит в Польшу. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров в Facebook, пишет УНН.
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"Президент Украины и первая леди начали официальный визит в Польшу. В программе визита Владимира Зеленского – в частности, переговоры с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, подписание двусторонних документов", - отметил он.
Детали
По словам пресс-секретаря, Глава государства встретится с представителями польского бизнеса в рамках украинско-польского бизнес-форума, с маршалками Сейма и Сената, волонтерами и спасателями, а также с мэрами приграничных с Украиной городов.
"Вечером Владимир Зеленский обратится к полякам и украинцам, проживающим в Польше, с большой речью", - добавил Нкикфоров.
Напомним
Ранее сегодня государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджея Дуды - руководитель Бюро по международной политике Марцин Пшидач сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский уже в Польше.