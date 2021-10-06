Офіційно: “слуги” хочуть, щоб засідання з відкликання Разумкова вів Гетманцев
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Фракція “Слуги народу” у парламенті пропонує, щоб засідання, під час якого буде розглядатися питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, вів депутат від СН Данило Гетманцев. Про це написала у Telegram-каналі речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук, пише УНН.
Цитата:
“... сьогодні буде розглянуто питання про те, хто завтра вестиме засідання, під час якого буде розглядатися питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови ВР. Ми пропонуємо, щоб це був депутат нашої фракції Данило Гетманцев”, — написала речниця.
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Також, зі слів Палійчук, фракція очікує, що сьогодні опозиція “намагатиметься блокувати нашу роботу й не полишить спроб відкликати головуючого на засіданні Ради”.
Додамо
Верховна Рада 5 жовтня відсторонила Разумкова від ведення засідань парламенту на два пленарні дні. Питання відсторонення ініціювали у парламенті 5 жовтня після проведення наради голів фракцій з Разумковим.
Народні депутати включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.
Контекст
2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.
Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.
Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.