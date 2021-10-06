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Официально: "слуги" хотят, чтобы заседание по отзыву Разумкова вел Гетманцев

Официально: "слуги" хотят, чтобы заседание по отзыву Разумкова вел Гетманцев

Киев  •  УНН

 • 24464 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Фракция "Слуги народа" в парламенте предлагает, чтобы заседание, в ходе которого будет рассматриваться вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, вел депутат от СН Данил Гетманцев. Об этом написала в Telegram-канале спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, пишет УНН.

Цитата:

"... сегодня будет рассмотрен вопрос о том, кто завтра будет вести заседание, в ходе которого будет рассматриваться вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Мы предлагаем, чтобы это был депутат нашей фракции Данил Гетманцев", - написала пресс-секретарь.

Детали

Также, по словам Палийчук, фракция ожидает, что сегодня оппозиция "будет пытаться блокировать нашу работу и не оставит попыток отозвать председательствующего на заседании Рады".

Добавим

Верховная Рада 5 октября отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента на два пленарных дня. Вопрос отстранения инициировали в парламенте 5 октября после проведения совещания председателей фракций с Разумковым.

Народные депутаты включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.

Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук, в то же время на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.

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