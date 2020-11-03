Офіційно: серед жертв теракту у Відні українців немає
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Серед загиблих під час теракту у Відні українців немає. Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Австрії Олександр Щерба, передає УНН.
"Тепер вже офіційно: українців серед загиблих нема", - повідомив посол.
Раніше Щерба писав, що у зоні теракту, що відбувся 2 листопада у Відні, перебувало четверо українських студентів - вони не постраждали. Громадянство жертв нападу наразі невідоме.
Нагадаємо, у понеділок у центрі Відня терористи відкрили стрілянину. Напад стався щонайменше у шести різних місцях австрійської столиці, серед нападників був один прихильник терористичного угрупування "Ісламська держава".
За даними міської поліції на ранок 3 листопада, у результаті стрілянини у Відні загинуло четверо людей: двоє чоловіків і двоє жінок; ще 17 осіб, у тому числі один поліцейський, отримали поранення. Мер Відня Міхаель Людвіг заявив, що шестеро постраждалих знаходяться у важкому стані.