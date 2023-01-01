Офіційно: Лула да Сілва втретє став президентом Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Луїс Інасіо Лула да Сілва втретє обійняв посаду президента Бразилії, сьогодні він склав присягу як новий головнокомандувач країни. Відомо, що він очолював Бразилію в період із 2003 по 2010 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Під час церемонії інавгурації були посилені заходи безпеки через побоювання, що прихильники попередника Жаїра Болсонару можуть спробувати її зірвати. Сам Болсонар не був присутній, залишивши Бразилію ще в п'ятницю 30 грудня.
Електорат Лули зібрався перед будівлею Конгресу з самого ранку. Також понад 60 виконавців, у тому числі легенда самби Мартіньо да Віла, мають виступити на двох гігантських сценах, прикрашених національним прапором у рамках музичного фестивалю під назвою Lulapalooza.
Цитата
«Любов перемогла ненависть», - написано на одному з банерів, який ніс чоловік.
«Бразилія потребувала цієї зміни, цієї трансформації», - сказала інша прихильниця майбутнього лідера, стоячи в черзі на недільні святкування.
Доповнення
31 жовтня 2022 року Луїс Інасіо Лула да Сілва переміг чинного президента Жаіра Болсонару на виборах.
Президент України Володимир Зеленський привітав Луїза Інасіо Лулу да Сільва з перемогою на виборах президента Бразилії.