Официально: Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Луис Инасио Лула да Силва в третий раз занял пост президента Бразилии, сегодня он принял присягу как новый главнокомандующий страны. Известно, что он возглавлял Бразилию в период с 2003 по 2010 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Во время церемонии инаугурации были усилены меры безопасности из-за опасений, что сторонники предшественника Жаира Болсонара могут попытаться ее сорвать. Сам Болсонар не присутствовал, покинув Бразилию еще в пятницу 30 декабря.
Электорат Лулы собрался перед зданием Конгресса с самого утра. Также более 60 исполнителей, включая легенду самбы Мартиньо да Вила, должны выступить на двух гигантских сценах, украшенных национальным флагом в рамках музыкального фестиваля под названием Lulapalooza.
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«Любовь победила ненависть», - написано на одном из баннеров, который нес мужчина.
«Бразилия нуждалась в этой смене, этой трансформации», - сказала другая поклонница будущего лидера, стоя в очереди на воскресные празднования.
Дополнение
31 октября 2022 Луис Инасио Лула да Силва победил действующего президента Жаира Болсонара на выборах.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Луиза Инасио Лулу да Сильва с победой на выборах президента Бразилии.