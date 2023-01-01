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Официально: Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии

Официально: Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии

Киев • УНН

 • 566892 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Луис Инасио Лула да Силва в третий раз занял пост президента Бразилии, сегодня он принял присягу как новый главнокомандующий страны. Известно, что он возглавлял Бразилию в период с 2003 по 2010 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали 

Во время церемонии инаугурации были усилены меры безопасности из-за опасений, что сторонники предшественника Жаира Болсонара могут попытаться ее сорвать. Сам Болсонар не присутствовал, покинув Бразилию еще в пятницу 30 декабря.

Электорат Лулы собрался перед зданием Конгресса с самого утра. Также более 60 исполнителей, включая легенду самбы Мартиньо да Вила, должны выступить на двух гигантских сценах, украшенных национальным флагом в рамках музыкального фестиваля под названием Lulapalooza.

Цитата

«Любовь победила ненависть», - написано на одном из баннеров, который нес мужчина. 

«Бразилия нуждалась в этой смене, этой трансформации», - сказала другая поклонница будущего лидера, стоя в очереди на воскресные празднования.

Дополнение

31 октября 2022 Луис Инасио Лула да Силва победил действующего президента Жаира Болсонара на выборах. 

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Луиза Инасио Лулу да Сильва с победой на выборах президента Бразилии.

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