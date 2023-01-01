Официально: Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии

Детали

Во время церемонии инаугурации были усилены меры безопасности из-за опасений, что сторонники предшественника Жаира Болсонара могут попытаться ее сорвать. Сам Болсонар не присутствовал, покинув Бразилию еще в пятницу 30 декабря.

Электорат Лулы собрался перед зданием Конгресса с самого утра. Также более 60 исполнителей, включая легенду самбы Мартиньо да Вила, должны выступить на двух гигантских сценах, украшенных национальным флагом в рамках музыкального фестиваля под названием Lulapalooza.

Цитата

«Любовь победила ненависть», - написано на одном из баннеров, который нес мужчина.

«Бразилия нуждалась в этой смене, этой трансформации», - сказала другая поклонница будущего лидера, стоя в очереди на воскресные празднования.

Дополнение

31 октября 2022 Луис Инасио Лула да Силва победил действующего президента Жаира Болсонара на выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Луиза Инасио Лулу да Сильва с победой на выборах президента Бразилии.