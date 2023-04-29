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Офіційний Єреван проігнорував провокаторів, що “палять” прапори в центрі столиці Вірменії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Україну, Ізраїль та Азербайджан у Вірменії визнали ворогами з мовчазної згоди влади. Правоохоронці жодним чином не відреагували на дії зловмисників, котрі влаштували в центрі Єревану провокативну політичну акцію, котра без перебільшення може призвести до загострення у відносинах між державами. На площі Республіки, в самому серці Єревану, було розклеєно листівки з зображенням палаючих прапорів України, Азербайджану та Ізраїлю з написом “у нас спільні вороги”. Про це пише експертка Світлана Кушнір на Цензорі, передає УНН.

Офіційний Єреван, близький, як відомо, до російської влади, ніяк не реагує на подібні прояви вандалізму, толеруючи такі погляди значної частини вірмен. Нагадаємо, що 23 квітня під час факельної ходи в Єревані безкарно було спалено прапори Туреччини та Азербайджану. Ще раніше, 14 квітня співробітник громадського ТБ Вірменії Арам Ніколян спалив прапор Азербайджану на церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики у Єревані. Як повідомили пізніше ЗМІ Молдови та Румунії, проросійські сили в Єревані, особливо найбільша опозиційна фракція в парламенті, яку очолює друг Путіна Роберт Кочарян, активно підтримали цей вчинок. Понад те, Ніколян, вчинивши наругу над державним символом, став ледь не національним героєм в публічному просторі.

Появі листівок на будівлях Єревану передувала низка публікацій у західних та українських ЗМІ, в тому числі The New York Times і The Telegraph, про виняткову роль Вірменії як логістичної опори російсько-іранського альянсу. Йшлося зокрема про її активну участь у нелегальному імпорті обладнання військового призначення з Ірану до РФ. Як зазначали джерела, тільки за минулий рік товарообіг між Тегераном та Єреваном збільшився майже удвічі попри демонстрацію урядом начебто Західного курсу країни.

Як відомо, скандал з прапором стався і нещодавно на чемпіонаті світу з латиноамериканських танців. Українській парі заборонили виходити на паркет із синьо-жовтим стягом нібито через регламент змагань. Мовляв, спорт - не місце для політики.

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