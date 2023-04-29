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Официальный Ереван проигнорировал провокаторов, "жгущих" флаги в центре столицы Армении

Киев • УНН

 • 408196 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Украину, Израиль и Азербайджан в Армении признали врагами по молчаливому согласию власти. Правоохранители никак не отреагировали на действия злоумышленников, устроивших в центре Еревана провокационную политическую акцию, которая без преувеличения может привести к обострению в отношениях между государствами. На площади Республики, в самом сердце Еревана, были расклеены открытки с изображением горящих флагов Украины, Азербайджана и Израиля с надписью "у нас общие враги". Об этом пишет эксперт Светлана Кушнир на Цензор, передает УНН.

Официальный Ереван, близкий, как известно, к российским властям, никак не реагирует на подобные проявления вандализма, толерируя такие взгляды значительной части армян. Напомним, что 23 апреля во время факельного шествия в Ереване безнаказанно были сожжены флаги Турции и Азербайджана. Еще раньше, 14 апреля, сотрудник общественного ТВ Армении Арам Николян сжег флаг Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Как сообщили позже СМИ Молдовы и Румынии, пророссийские силы в Ереване, особенно крупнейшая оппозиционная фракция в парламенте, возглавляемая другом Путина Робертом Кочаряном, активно поддержали этот поступок. Более того, Николян, совершив надругательство над государственным символом, стал чуть ли не национальным героем в публичном пространстве.

Появлению листовок на зданиях Еревана предшествовал ряд публикаций в западных и украинских СМИ, в том числе The New York Times и The Telegraph, об исключительной роли Армении как логистической опоре российско-иранского альянса. Речь шла о ее активном участии в нелегальном импорте оборудования военного назначения из Ирана в РФ. Как отмечали источники, только за прошлый год товарооборот между Тегераном и Ереваном увеличился почти вдвое, несмотря на демонстрацию правительством вроде бы Западного курса страны.

Как известно, скандал с флагом произошел недавно и на чемпионате мира по латиноамериканским танцам. Украинской паре запретили выходить на паркет с сине-желтым флагом якобы из-за регламента соревнований. Мол, спорт – не место для политики.

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