Офіційний сайт київського “Динамо” в десятці найпопулярніших в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Сайт київського “Динамо” зайняв 8-ме місце в рейтингу найпопулярніших сайтів за обсягом аудиторії. Про це йдеться в щорічній доповіді УЄФА, присвяченій різним аспектам в європейському клубному футболі, передає УНН.
Експерти організації досліджували відвідуваність більш ніж 200 офіційних ресурсів футбольних клубів і склали рейтинг найпопулярніших сайтів за обсягом аудиторії.
Так, за даними УЄФА, близько 3,1 млн читачів щомісяця відвідують сайт “Динамо”.
Також відзначається, сайт киян має найтривалішу середню тривалість однієї сесії — майже 6 хвилин.
Лідерами за відвідуваністю є “Манчестер Юнайтед” (8,6 млн), “Арсенал” (8,5 млн) і “Ліверпуль” (7,7 млн).
Як повідомляв УНН, С.Ребров розповів про найближчі плани "Динамо".