Официальный сайт киевского "Динамо" в десятке самых популярных в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Сайт киевского "Динамо" занял 8-е место в рейтинге самых популярных сайтов по объему аудитории. Об этом говорится в ежегодном докладе УЕФА, посвященному различным аспектам в европейском клубном футболе, передает УНН.
Эксперты организации исследовали посещаемость более 200 официальных ресурсов футбольных клубов и составили рейтинг самых популярных сайтов по объему аудитории.
Так, по данным УЕФА, около 3,1 млн читателей ежемесячно посещают сайт "Динамо".
Также отмечается, что сайт киевлян имеет самую продолжительную среднюю продолжительность одной сессии - почти 6 минут.
Лидерами по посещаемости является "Манчестер Юнайтед" (8,6 млн), "Арсенал" (8,5 млн) и "Ливерпуль" (7,7 млн).
Как сообщал УНН, С.Ребров рассказал о ближайших планах "Динамо".