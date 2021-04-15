Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,97 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на 15 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,97 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.976500 грн за долар;
33.475300 грн за євро;
0.369560 грн за російський рубль;
38.499900 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 14 квітня курс усіх валют зріс, окрім долара.