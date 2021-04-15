Официальный курс гривны установлен на уровне 27,97 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 15 апреля 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,97 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.976500 грн за доллар;
33.475300 грн за евро;
0.369560 грн за российский рубль;
38.499900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 апреля курс всех валют вырос, кроме доллара.