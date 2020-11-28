Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,44 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Станом на 28 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,44 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.442800 грн за долар;
33.845500 грн за євро;
0.375940 грн за російський рубль;
37.971100 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 27 листопада курс всіх зазначених валют не змінився.