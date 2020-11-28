Официальный курс гривны установлен на уровне 28,44 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. По состоянию на 28 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,44 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.442800 грн за доллар;
33.845500 грн за евро;
0.375940 грн за российский рубль;
37.971100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 ноября курс всех указанных валют не изменился.