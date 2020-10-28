Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,37 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.365500 грн за долар;

33.557800 грн за євро;

0.370410 грн за російський рубль;

36.995700 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 27 жовтня усіх курс всіх валют зріс, окрім рубля, курс якого впав.