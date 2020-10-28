Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,37 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На 28 жовтня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,37 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.365500 грн за долар;
33.557800 грн за євро;
0.370410 грн за російський рубль;
36.995700 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 27 жовтня усіх курс всіх валют зріс, окрім рубля, курс якого впав.