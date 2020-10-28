Официальный курс гривны установлен на уровне 28,37 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На 28 октября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,37 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.365500 грн за доллар;
33.557800 грн за евро;
0.370410 грн за российский рубль;
36.995700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 27 октября всех курс всех валют вырос, кроме рубля, курс которого упал.