Официальный курс гривны установлен на уровне 28,37 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.365500 грн за доллар;

33.557800 грн за евро;

0.370410 грн за российский рубль;

36.995700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 27 октября всех курс всех валют вырос, кроме рубля, курс которого упал.