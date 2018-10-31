Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,16 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,16 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 31 жовтня встановлені на такому рівні:
28.164437 грн за долар;
32.028598 грн за євро;
0.428200 грн за російський рубль;
35.927444 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 жовтня курс усіх валют знизився.