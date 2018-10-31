Официальный курс гривны установлен на уровне 28,16 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,16 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 октября установлены на таком уровне:
28.164437 грн за доллар;
32.028598 грн за евро;
0.428200 грн за российский рубль;
35.927444 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 октября курс всех валют снизился.