Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,14 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На 9 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,14 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.137500 грн за долар;
33.424500 грн за євро;
0.361970 грн за російський рубль;
36.941700 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 8 листопада курс всіх зазначених валют впав.