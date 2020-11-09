Официальный курс гривны установлен на уровне 28,14 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На 9 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,14 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.137500 грн за доллар;
33.424500 грн за евро;
0.361970 грн за российский рубль;
36.941700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 ноября курс всех указанных валют упал.