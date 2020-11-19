Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,13 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. На 19 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,13 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.130000 грн за долар;
33.360800 грн за євро;
0.369960 грн за російський рубль;
37.322900 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 листопада курс всіх зазначених валют зріс, коли курс євро - впав.