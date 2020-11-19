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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,13 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,13 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. На 19 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,13 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.130000 грн за долар;

33.360800 грн за євро;

0.369960 грн за російський рубль;

37.322900 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 17 листопада курс всіх зазначених валют зріс, коли курс євро - впав.

Українські Національні Новини

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