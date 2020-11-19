Официальный курс гривны установлен на уровне 28,13 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. На 19 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,13 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.130000 грн за доллар;
33.360800 грн за евро;
0.369960 грн за российский рубль;
37.322900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 ноября курс всех указанных валют вырос, когда курс евро - упал.