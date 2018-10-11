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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,08 грн/долар

Київ • УНН

 • 11275 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,08 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 11 жовтня встановлені на такому рівні:

28.002897 грн за долар;

32.203332 грн за євро;

0.423110 грн за російський рубль;

36.825692 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 10 жовтня курс усіх валют, окрім долара (його курс зріс), знизився.

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