Официальный курс гривны установлен на уровне 28,08 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 октября установлены на таком уровне:
28.002897 грн за доллар;
32.203332 грн за евро;
0.423110 грн за российский рубль;
36.825692 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 октября курс всех валют, кроме доллара (его курс вырос), снизился.