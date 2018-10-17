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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,93 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,93 грн/долар

Київ • УНН

 • 8020 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,93 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 жовтня встановлені на такому рівні:

27.930020 грн за долар;

32.362514 грн за євро;

0.426210 грн за російський рубль;

36.946462 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 16 жовтня курс усіх валют зріс.

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