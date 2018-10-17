Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,93 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,93 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 жовтня встановлені на такому рівні:
27.930020 грн за долар;
32.362514 грн за євро;
0.426210 грн за російський рубль;
36.946462 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 16 жовтня курс усіх валют зріс.