Официальный курс гривны установлен на уровне 27,93 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,93 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 октября установлены на таком уровне:
27.930020 грн за доллар;
32.362514 грн за евро;
0.426210 грн за российский рубль;
36.946462 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 октября курс всех валют вырос.