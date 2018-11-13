Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,90 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,90 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 листопада встановлені на такому рівні:
27.903737 грн за долар;
31.433560 грн за євро;
0.413240 грн за російський рубль;
35.898222 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 листопада курс усіх валют, окрім долара (курс якого зріс) — знизився.