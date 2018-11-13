Официальный курс гривны установлен на уровне 27,90 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,90 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 ноября установлены на таком уровне:
27.903737 грн за доллар;
31.433560 грн за евро;
0.413240 грн за российский рубль;
35.898222 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 ноября курс всех валют, кроме доллара (курс которого вырос) — снизился.