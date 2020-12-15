Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,86 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок вівторка встановлені на такому рівні:

27.8661 грн за долар;

33.8880 грн за євро;

0.38169 грн за російський рубль;

37.3587 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 14 грудня курс усіх зазначених валют впав, окрім фунта стерлінгів — його ціна зросла.