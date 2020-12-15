Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,86 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Станом на 15 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,86 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок вівторка встановлені на такому рівні:
27.8661 грн за долар;
33.8880 грн за євро;
0.38169 грн за російський рубль;
37.3587 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 14 грудня курс усіх зазначених валют впав, окрім фунта стерлінгів — його ціна зросла.