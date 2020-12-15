Официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро вторника установлены на таком уровне:

27.8661 грн за доллар;

33.8880 грн за евро;

0.38169 грн за российский рубль;

37.3587 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 14 декабря курс всех указанных валют упал, кроме фунта стерлингов — его цена возросла.