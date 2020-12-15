Официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. По состоянию на 15 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро вторника установлены на таком уровне:
27.8661 грн за доллар;
33.8880 грн за евро;
0.38169 грн за российский рубль;
37.3587 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 декабря курс всех указанных валют упал, кроме фунта стерлингов — его цена возросла.