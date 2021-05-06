Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,73 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Станом на 6 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,73 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.733900 грн за долар;
33.275100 грн за євро;
0.370560 грн за російський рубль;
38.564000 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 5 травня курс усіх валют, крім євро, - зріс.