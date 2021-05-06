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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/доллар

Киев • УНН

 • 18601 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. По состоянию на 6 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.733900 грн за доллар;

33.275100 грн за евро;

0.370560 грн за российский рубль;

38.564000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 мая курс всех валют, кроме евро, - вырос.

Украинские Национальные Новости

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