Официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. По состоянию на 6 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.733900 грн за доллар;
33.275100 грн за евро;
0.370560 грн за российский рубль;
38.564000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 мая курс всех валют, кроме евро, - вырос.