Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,73 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.736500 грн за долар;

32.516900 грн за євро;

0.375250 грн за російський рубль;

36.135100 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 3 серпня курс долара та рубля зріс, коли курс євро та фунта - впав.