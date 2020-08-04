Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,73 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. На 4 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,73 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.736500 грн за долар;
32.516900 грн за євро;
0.375250 грн за російський рубль;
36.135100 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 3 серпня курс долара та рубля зріс, коли курс євро та фунта - впав.