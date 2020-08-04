Официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. На 4 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.736500 грн за доллар;
32.516900 грн за евро;
0.375250 грн за российский рубль;
36.135100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 августа курс доллара и рубля вырос, когда курс евро и фунта — упал.