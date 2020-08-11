Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,60 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На 11 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,60 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.600700 грн за долар;
32.465300 грн за євро;
0.374400 грн за російський рубль;
36.013400 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 10 серпня курс усіх валют — впав.