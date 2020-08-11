Официальный курс гривны установлен на уровне 27,60 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. На 11 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,60 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.600700 грн за доллар;
32.465300 грн за евро;
0.374400 грн за российский рубль;
36.013400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 августа курс всех валют - упал.