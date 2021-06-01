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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 27304 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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9 квітня, 13:39 • 96486 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,47 грн/долар

Київ • УНН

 • 13815 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Станом на 1 червня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,47 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,47 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.467400 грн за долар;

33.511600 грн за євро;

0.374220 грн за російський рубль;

38.957000 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 31 травня курс всіх зазначених валют зріс, крім долара.

Українські Національні Новини

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