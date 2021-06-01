Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,47 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.467400 грн за долар;

33.511600 грн за євро;

0.374220 грн за російський рубль;

38.957000 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 31 травня курс всіх зазначених валют зріс, крім долара.