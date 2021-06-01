Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,47 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Станом на 1 червня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,47 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.467400 грн за долар;
33.511600 грн за євро;
0.374220 грн за російський рубль;
38.957000 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 31 травня курс всіх зазначених валют зріс, крім долара.